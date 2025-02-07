2月7日 常年期第四周星期五

希伯来书 13:1-8 圣咏 27[26]:1,3,5,8-9 马尔谷福音 6:14-29

希伯来书13:1-2说：「弟兄相爱之情应当常存。不可忘了款待旅客，曾有人因此于不知不觉中款待了天使。」面对当今世界的难民问题，教宗方济各甚至说：「款待旅客」是对抗恐怖主义的良方。

一位作者曾经提议：犹太教和基督宗教的款客之道，乃源于创造这个信条；因为创造意谓天主给我们建造家园，并欢迎我们分享祂至圣圣三的生命。这是个多么美丽，又是个多么深湛的洞悉啊！凡是对天主教教理的真正洞悉，总会以某种方式，归于天主创造的奥秘。对创造的反省，吸引我们的心神，感悟圣三的奥秘。

要找到一个公平，且又永久解决难民危机的方案，看似难乎其难。可是，耶稣不是曾经教导我们说：天国萌芽初期，可以小如芥子吗？让我们凭著信德，冀盼透过我们自己付出的卑微点滴，去善待旅客，去诚恳地与他们交谈，可以让天国的福乐临现人间。但愿小如芥子的努力，可以造就奇迹！

主，请赐给我们使世界变得更友善，使世人变得更好客所需要的智慧。

内容来源取自《和平月刊》

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