2月6日 常年期第四周星期四 圣保禄三木及同伴殉道（纪念）

希伯来书 12:18-19,21-24 圣咏 48[47]:2-3,3-4,9,10-11 马尔谷福音 6:7-13

曾经，耶稣拣选门徒，是为了让他们来，跟随祂；现在，祂又派遣他们，是为了让他们去，服侍人。祂派遣他们是「两个两个地出去」的，并「赐给他们制伏邪魔的权柄」（谷6:7）。如果一个人单独不好，那么，另一个人就是他的助手。对门徒而言，福传是一项使命，更是一种权柄：首先要制伏的，就是邪魔。

作为耶稣的门徒，他们要拿起的，是天主的能力，要放下的，是人的仗势。耶稣嘱咐他们说：「在路上除了一根棍杖外，什么也不要带：不要带食物，不要带口袋，也不要在腰带里带铜钱；却要穿鞋，不要穿两件内衣」（谷6:8-9）。只有轻装上阵，才能奋勇战斗，取得胜利。

作为福传者，首先要坚定于救主的托付，其次要简单于自己的生活，最后要坚持于灵魂的得救。作为福传者，就是「要去使万民成为门徒」（玛28:19），也意味著使命的完成。

主耶稣，感谢祢，因祢拣选了我们，又派遣我们，参与祢的工程，成为祢的合作者。求祢派遣圣神，使我们勇敢地传播祢的福音。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html