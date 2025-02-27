2月27日 常年期第七周星期四

德训篇 5:1-10 圣咏 1:1-2,3,4,6 马尔谷福音 9:41-50

信仰的其中一个挑战，就是在弱小者身上发现耶稣的临在。有些人想为耶稣做些轰轰烈烈的大事，这种观念使我们不屑于做些不足一提的小事，或因做不成大事而垂头丧气。耶稣告诉我们，那怕怀著爱心给最小的兄弟一杯水喝，就是为祂做的。因此，有一颗爱心，为基督徒非常重要。如果说信德是信仰的基础，那么，更新信仰的动力来源，就是我们的爱德。在经验到的天主的爱内去爱天主，也在爱天主内学习如何度自律的生活。在天主内自律的生活，就是人前最好的榜样。耶稣邀请我们砍断走向天主的一切阻碍。耶稣藉使人跌倒的脚、手、眼，暗指一切引人犯罪的罪根。使眼睛、手或脚犯罪的，可能是一个人内心不安的骚动，或没有整合的身、心、灵。耶稣知道我们的软弱和局限，因此祂培养我们对祂的爱。只有愈爱天主的人，才愈愿意为所爱的天主改变自己的内心。使人皈依的，永远不是法律，而是被天主的爱所软化的心硬。

主，求祢来做我的盐，软化我的心，调和并保存我的生命。

内容来源取自《和平月刊》

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