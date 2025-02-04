2月5日 常年期第四周星期三 圣亚加大（贞女、殉道）

希伯来书 12:4-7,11-15 圣咏 103[102]:1-2,13-14,17-18 马尔谷福音 6:1-6

耶稣来到了祂自己的家乡，门徒也跟了祂来。当耶稣到了安息日，在会堂里教训人时，众人对祂既熟悉又陌生。

他们惊讶的，是祂神性的一面。「他这一切是从哪里来的呢？所赐给他的是什么样的智慧？怎么藉他的手行出这样的奇能？」（谷6:2）。「除了天主圣神外，谁也不能明了天主的事」（格前2:11）。如果没有启示之光的照耀，理智之光总是差那么一截！

他们知道的，是祂人性的一面。「这人不就是那个木匠吗？他不是玛利亚的儿子，雅各伯、若瑟、犹达、西满的兄弟吗？他的姊妹不是也都在我们这里吗？」（谷6:3）。

耶稣家乡的人对祂神性的一面惊讶，但对祂人性的一面反感。如果不能在祈祷中，那么，他们就是分裂的，甚至会分裂身边的人。耶稣提醒他们，对先知要尊敬，对不了解的事情要尊重，不然，疾病得不到医治，灵魂也得不到洁净。

耶稣，我们的救主，骄傲使我们看不见恩典。求祢派遣圣神，软化我们的心，使我们谦卑自己，接受祢，更加爱祢。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html