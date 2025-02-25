2月25日 常年期第七周星期二

德训篇 2:1-13 圣咏 37[36]:3-4,18-19,27-28,39-40 马尔谷福音 9:30-37

时间无多了，耶稣锐意培育祂的门徒在祂受苦受死之后，延续祂的工程。但门徒不明白祂所谓的「受苦受死」，也不敢询问。他们曾被派遣去宣讲福音，也曾行过奇迹，医好过病者，驱逐过魔鬼，但仍缺少了做门徒的最重要质素 — 谦抑自下，服务他人。在返回葛法翁的基地途中，他们还彼此争论谁最大。也许争论的焦点是：谁最熟悉经书，谁最为耶稣舍弃的多，谁最擅长于宣讲福音……？但争论始终暴露了野心和嫉妒，也破坏了和谐。当进到家里，耶稣问他们在路上争论甚么时，难怪他们都羞于启齿。于是耶稣对他们说：「谁若想做第一个，他就得做众人中最末的一个，并要做众人的仆役。」耶稣苦口婆心要培育他们做轰轰烈烈的上主之仆。耶稣抱起一个小孩，再给他们说：「谁若因我的名字，收留一个这样的小孩子，就是收留我；谁若收留我，并不是收留我，而是收留那派遣我来的。」奉天主派遣，本身又是天主的耶稣，将天主的身分喻作卑微无助的小孩。

耶稣，我主我天主，我俯伏叩拜祢前！

内容来源取自《和平月刊》

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