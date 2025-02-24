2月24日 常年期第七周星期一

德训篇 1:1-10 圣咏 93[92]:1,1-2,5 马尔谷福音 9:14-29

今天的事件是马尔谷福音中，多次驱魔叙述（参1:23-26,34; 3:11-12; 5:1-13; 7:25-30）中，比较特别的一次。门徒们虽然在接受耶稣派遣时，被授予驱魔的权柄，且也曾「驱逐了许多魔鬼」（谷6:7-13），但这次他们却不能，遂引起群众，包括一些经师的辩论。马尔谷以其惯用论述，指出是邪魔先认出了耶稣（谷1:24-26, 3:11-12, 5:1-13），相对地反映世人信德的薄弱与迟钝，竟辨认不出眼前人，正是大能的天主圣者。讽刺的是，主刚轻叹「无信的世代」，附魔孩子的父亲便回应了一句「你若能……」，来求主垂怜，也正好给马尔谷延展他撰写此福音的其中目的：藉主的回应教育寻找祂的人们，唯有在祈祷中所展现的信德，能成就「可能」。

现世代最大的问题与隐忧，可能就是人类过于自我和自信，以致削弱了，甚至失去了对上主的洞察能力。困苦与不安，也就随之而来。

主，让我们都勉力寻求祢愿意赐给我们的智慧，以坚定不移的信德依恃祢。在尘世旅程中，真心诚意地以「祢定能」代替「祢若能」向祢祷告。

内容来源取自《和平月刊》

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