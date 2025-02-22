2月22日 建立圣伯多禄宗座庆日

伯多禄前书 5:1-4 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 玛窦福音 16:13-19

教会为何怀缅当年伯多禄的木椅，并把它安放在梵蒂冈的圣伯多禄大殿？教宗本笃十六世告诉我们：「这座椅标志著牧放基督的羊群，保管他们在信德和爱德中共融团结的伯多禄及其继任人的特殊使命」。

福音告诉我们，伯多禄在宗徒中，有个特别位置 — 发言人。当耶稣询问门徒关于祂的身分时，伯多禄大胆宣认：「你是默西亚，永生天主之子」（玛16:16）。信德的目光让伯多禄明悉：耶稣不止是先知，祂是天主子。耶稣遂祝福了伯多禄，立他为教会的磐石，并将天国的钥匙交给他。耶稣将「束缚与释放」的权柄赋予这位罗马的首任教宗，及他的继任人。

随权柄而来的，就是势力。无怪乎伯多禄勉励众长老务必要以无私的爱，牧放托付给他们的羊群。换言之，权力要用爱心去行使，服务他人要本于爱德。圣伯多禄宗座所标志的，就是这种爱，也同时是至今仍临于我们中间，在牧放我们的基督的标记。任何掌权者，无论是主教、老师、家长……，通通都被召叫以爱德去服务。

主，教我怀著爱心去服侍他人。

内容来源取自《和平月刊》

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