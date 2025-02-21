2月21日 常年期第六周星期五

创世纪 11:1-9 圣咏 33[32]:10-11,12-13,14-15 马尔谷福音 8:34-9:1

作耶稣的门徒，意味著要与耶稣同走十字架之路。基督徒是基督的追随者，是带著十字架标记的人们。我们当跟随的耶稣，是怎样的人？祂活出的又是怎样的福音？简单地概括，就是为爱人而不惜舍命。这是因为耶稣既是天主生命的启示者，也是人的典范。人是天主的肖像，就像圣三的生命，是在给予中获得；人的生命，也只有在爱的给予中，才能盛放。相反，愈是想保护自己，愈是自我封闭，就愈活不出人的生命。

丧失生命其实意味著，否认一个人的自我和自私。这是在耶稣得到新生命的基本条件。在耶稣心中，这种对自我的否定，才是成为勇敢背负十字架的基督徒的绝对必要条件。

永远的仁爱天主，求祢赐予我们力量，使我们有勇气在人生旅途上，继续前进，并在它变为一条十字架之路时，依然保持信心，一路追随主基督，迈向祢。

内容来源取自《和平月刊》

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