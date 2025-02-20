2月20日 常年期第六周星期四

创世纪 9:1-13 圣咏 102[101]:16-18,19-21,29,22-23 马尔谷福音 8:27-33

耶稣向祂的门徒提出两个问题：「人们说我是谁？」又问：「你们说我是谁呢？」每个人都被要求回应心中所认识的圣子耶稣。但人们对耶稣的身分莫衷一是，说明并不了解祂。伯多禄的回答虽然是对的，但他对「基督」的理解，即他理想中的默西亚，是一个像达味一样的大能统治者。耶稣却把自己看作「上主受苦的仆人」。所以，耶稣说伯多禄是「撒殚」─ 意即「反对者」，即以人的思考方式，反对天主计划的人。

耶稣对伯多禄的回应很严厉：「撒殚，退到我后面去！」祂的话并不意味著「走开！」相反，如果你在前面，你可能会迷失我对你生活的计划，因为你被你对成功的渴望所驱使。但「到我后面去」，就是在我带领之下，跟我在一起，走上正确的道路。身为基督徒，我们也要问：我们跟随的到底是谁？

主天主，祢的圣子以痛苦和死亡，带给我们宽恕与生命。愿我们不只追随祂走幸福喜乐之路，更在必要时，步履祂的十字架之路，好使我们能与祂永远生活在一起。

内容来源取自《和平月刊》

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