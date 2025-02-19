2月19日 常年期第六周星期三

创世纪 8:6-13,20-22 圣咏 116[114,115]:12-13,14-15,18-19 马尔谷福音 8:22-26

主耶稣愿意跟随祂的人都能领略真理，接受救恩。无助的瞎子没有办法依赖己力走到主耶稣的面前，他需要别人的帮助，才能走近耶稣。瞎子没有求治愈，只渴望接触主。因著他所怀的渴望，并在他人的协助下，奇迹发生了！因为与主相遇，他复原了。这不但是身体上的康复，更是他能清清楚楚地看见一切，并能定睛注视主耶稣！他不仅看到世上短暂的事物，更重要的是，他能凝视那救恩的源头。这救恩不是模糊不清的，更是使人获得自由的。复明的瞎子从此不再被束缚在无选择的境况中，他终于可以以儿女的身分回家去。

今天，我们也被邀请成为那获得救恩的儿女。在默观这段福音时，让我们注视那位清楚了解我们各种需要的主耶稣，让祂亲自抚摸我们，帮助我们明悉真理。让这真理释放我们，使我们获得真正的自由。同时，我们也被邀请，作那帮助他人走近天主的人。

主耶稣，祢把真理和光明赐给了我们，我们感谢祢！我渴望接触祢，亲近祢，做个真正自由的基督徒。

内容来源取自《和平月刊》

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