2月18日 常年期第六周星期二

创世纪 6:5-8; 7:1-5,10 圣咏 29[28]:1,2,3-4,3,9-10 马尔谷福音 8:14-21

每个人生活的环境不同，身心的状况不同，但同样拥有的是头上一片青天，以及生而为人应有的喜悦。如果我们不奢求自己能力未及的事物，只是谦抑知足地生活，应该还是可以过得不错，甚至有余暇去享受经常被忽略了的大自然美好。问题是我们是否懂得珍惜，能否感恩地回应天主的赐予。今天选读的创世纪警醒我们，不知足的人类，「天天所思念的无非是邪恶」，令到天主多么悲痛后悔，以致降下洪水灭世。

洪水是清洗和重生的标记，让劫后余生的人们反思生命的价值，要能够怀著像诺厄那样的信德，方足以蒙受恩宠，为未来缔造希望。可惜人的信德总是容易动摇，尤其是当安全感遇到威胁时，就好像今天福音里的门徒。他们跟随耶稣已有一段日子，但面对缺粮时，还是显得忧心忡忡。难怪耶稣对他们摇头叹息：「你们还不了解吗？」愿我们都能摆脱对俗世物质的思念，真正了解耶稣愿意与我们同在的一番心意。

天主，我必当谨慎，致力清除法利塞人和黑落德的酵母。

内容来源取自《和平月刊》

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