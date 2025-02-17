2月17日 常年期第六周星期一

创世纪 4:1-15,25 圣咏 50[49]:1,8,16-17,20-21 马尔谷福音 8:11-13

当法利塞人向耶稣要求一个征兆的时候，耶稣的回答很决绝：必不给这世代一个征兆！

所谓的征兆已经太多太多了，有心聆听的人，早已从中明白并遵行天主的旨意。心存不轨的人，就算眼见再多的征兆，都只会自行演绎和解释，去维护个人私欲。例如耶稣治病驱魔，法利塞人硬要说成是亵渎、力量来自魔鬼等。他们这样做，的确给我们敲响了警钟：我们自己面对各种来自天上的征兆时，又会作甚么反应呢？

一场横扫全球的新冠肺炎，肆虐经年，这个征兆可够大了。庆幸熬过来的我们，从中汲取了甚么教训？应该体会到生命的脆弱，更加珍惜身边的人了。我们多么希望这个征兆能叫各国马上停止战争，别再视人命如草芥。希望手握大权的人，尊重生命，让公义得以彰显。希望我们能克服自身的软弱，行事顾及旁人感受，让和谐取代嫉妒、憎厌。希望我们都谨记天主在创世纪上所说的：「你若做得不好，罪恶就伏在你门前，你应制服它」。

上主，求祢垂顾，我对祢的话必谦卑细听。

内容来源取自《和平月刊》

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