2月15日 常年期第五周星期六

创世纪 3:9-24 圣咏 90[89]:2,3-4,5-6,12-13 马尔谷福音 8:1-10

读经一描述了亚当和厄娃吃禁果后的情景。人在乐园中偏偏想吃那唯一被禁止的果子，并非出于好奇，而是不信任天主的慷慨。其实，知善恶树所代表的智慧，也是天主愿意赐给人的，那智慧便是对天主绝对的信赖 — 还有甚么比信赖智慧本身更智慧呢？知善恶树的存在，本是为人创造一个完全信赖天主的机会。天主慷慨、无偿地把一切都赐给了人，但完全的恩赐，只有在信任和感恩的接受中，才实际地成为恩赐。所以需要人付出一点点，即是信赖。但原祖却觉得信赖自己比较「聪明」。

增饼的奇迹也可从类似的角度来解释。这奇迹与厄里亚和厄里叟的相似（列上17:10-16；列下4:2-7,22-44），即他们都没有从无中生有，而是从被救助者仅有的一丁点食物上增多的。这意味著天主的恩赐，固然是白白的，但也不是完全是「凭空」的；祂愿意人配合。无论人配合的努力，显得多么微不足道，都有可能是天主成就大事的基础。这也是耶稣在显奇迹时，常常问人是否相信的原因。

主，我信！请补助我的无信。

内容来源取自《和平月刊》

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