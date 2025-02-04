2月4日 常年期第四周星期二

希伯来书 12:1-4 圣咏 22[21]:26-27,28,30,31-32 马尔谷福音 5:21-43

「不要怕，只管信。」耶稣鼓励雅依洛，即使听到女儿去世的消息，仍旧要相信天主的德能。雅依洛本是相信耶稣的能力，才去跪求耶稣治愈他的女儿。在回程中，他更看到患血漏妇人的信德和痊愈过程，于是对耶稣的信心也就更强大了。可是，在最后一刻，当他听到女儿去世的消息时，他的信德想必会受到挑战！耶稣洞悉他的心，遂给予鼓励，免他功亏一篑。

在生活中，正如希伯来书作者所言，我们也常常作证，甚至也曾经历了众多如云的信仰奇迹和见证。可是，在一帆风顺中，看似坚固的信德，要在遇到困难和挑战时，经得起考验。耶稣知道我们软弱，像祂坚定雅依洛的信念一样，祂会藉著在我们身边的信德见证人，持续鼓励我们，叫我们坚持到底，直到祂在我们的生命中成就美事。

伟大和善解人意的主耶稣，请在我察觉到自己的信德开始动摇时，懂得投靠祢，信赖祢。

内容来源取自《和平月刊》

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