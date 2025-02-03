2月3日 常年期第四周星期一

希伯来书 11:32-40 圣咏 31[30]:20,21,22,23,24 马尔谷福音 5:1-20

圣史马尔谷为读者描述了一个住在坟墓中的附魔人。这人看到耶稣一下船，就立刻从坟墓里出来，迎著耶稣走来。这个如电影一般地清晰的画面，在读者心里产生了巨大的震撼。读者心里会问：为甚么他会住在坟墓里呢？且是昼夜在坟墓里，或山野中喊叫，并用石头打伤自己。

「坟墓」一词在圣经中的意思，是与死亡和阴间通联的处所（参咏88:4-6）。坟墓是指一个使人再也无法恢复生命的地方，即使人失去人际关系的地方。但当耶稣经过这个地方的时候，奇迹发生了。因为耶稣 — 这位人类生命之源和亮光的天主，吸引了这位无意识地活在死亡和黑暗中的附魔人。他原是因为被魔鬼占据而绝望，失去了恢复灵性生命的机会。然而，他却跑向赐给人生命和亮光的耶稣，且跪在耶稣跟前，得到了耶稣的怜悯。他被拯救了，恢复了人与人和神之间的关系，再次充满了希望。因著耶稣，他获得了天主的恩许；与恩许的天主建立了真实的关系，在日常生活中为祂作证。

主，我愿意让祢解开我的所有枷锁，并为祢的慈恩作证。

内容来源取自《和平月刊》

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