2月1日 常年期第三周星期六

希伯来书 11:1-2,8-19 （咏）路加福音 1:69-70,71-72,73-75 马尔谷福音 4:35-41

今天福音情境丰富，极富戏剧性。「到对岸去」的图象，让人想到生命之旅。行程中总会有些意料之外的狂风，或几乎「丧亡」的危险。可能没有人会主动喜欢这些意外，尤其看来是不顺利的因素。门徒们肯定也不喜欢；谁不愿每次出海都顺利渡到彼岸！然而，遭遇风浪又似乎是途中无可避免的。耶稣在船上依枕而睡，可能真的是累了；但也说明祂不会被遇到的任何意外所惊吓，不会被眼前的景象所限制。更重要的：祂和我们在一起！

处事不惊的耶稣，教我们遇事要冷静，保持情绪稳定；也在邀请我们去留意在这些事件中，祂在哪里？或许，为已经信仰祂的人，多时是过于停留在表面上的「熟悉」，而不能认出祂在自己困境中的临在。当我们呼喊祂时，也可能像门徒们一样，未能真正信从、信赖这位主；也因而在外面寻找祂。可是，在外面的因素，看错了真正的对象，甚至转向自我，而未能发出真正的信德呼喊。

主，祢永远不忘祢的神圣盟约；请赐给我们能认出祢一直与我们同在的信德。

内容来源取自《和平月刊》

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