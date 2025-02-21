青年航行者治愈地中海的创伤

圣座新闻室2月20日举行记者会，介绍了有关“2025地中海-美好的希望”活动。届时，将有200名青年从3月至10月轮流航行到30个不同的港口，在那里参加培训、会议和节庆活动。

（梵蒂冈新闻网）来自北非、中东、黑海和爱琴海，以及巴尔干半岛和欧洲不同文化和信仰的两百名青年，自2025年3月1日至10月底将成为“美好的希望”和平船的特别船员，他们分成8个小组、每组25人轮流航行，途径地中海的5个海岸，在30个港口参加培训、会议及节庆活动。这些青年有著共同的梦想，就是在所有地中海沿岸国家建设和平与正义。

“2025地中海-美好的希望”举措是在地中海会议后诞生的。圣座新闻室2月20日举行了介绍会，出席介绍会的有法国马赛总主教阿弗兰（Jean —Marc Aveline）枢机、西班牙巴塞罗那总主教奥梅拉（Juan José Omella Omella）枢机，以及意大利巴里-比通托总主教萨特里亚诺（Giuseppe Satriano）等。两位枢机和主教首先提到教宗方济各，祝他早日康复。教宗方济各把负责推动和建设地中海和平的工作委托给了阿弗兰枢机。

活动筹办者指出，“我们不会放任地中海成为战场或者墓地。我们拒绝让政治论辩和全球化概念凌驾于人与人之间的相遇之上。每一个人都是独一无二的。我们的恐惧不应胜过我们的希望”。

这艘长29米的帆船将从西班牙巴塞罗那港口启航，届时将有密集的活动安排。比如，青年首先会停靠在马耳他，讨论有关女性和地中海的课题；在塞浦路斯，他们将研讨在不同信仰之间对话的议题；在土耳其，他们要对发展和环境保护之间的关系进行深入讨论。此外，在航行中，他们还会停靠在其他港口，上岸体验分享和友爱时刻，以巩固那张团结和友谊的网，展现出这张网是人人唾手可得的。

阿弗兰枢机在介绍会上发言时，解释了这项计划是由4个重要行动组成：即“聆听地中海沿岸的创伤和资源、激励并与其他合作伙伴分享这计划、活出同道偕行和兄弟情谊的精神，以及建设对话与和平文化”。枢机也告诉大家，每个参加航行的小组“将撰写一个章节，并将这些章节集结成书，呈交给圣父教宗和船只所经之地的市长”。

奥梅拉枢机在介绍会上则指出，“青年参与这项举措，以期建立希望”。他也强调了“承认、调和、接纳并重视多样性”的重要性。

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