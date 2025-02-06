教会在美墨边界陪伴移民

虽然美国新任总统特朗普的宣布和行政命令使得华盛顿的移民政策收紧，墨西哥的华雷斯城教区却表示，没有出现重大改变。该教区主教托里斯坦言：「我们正面对一个不得不应付的新现实。」

（梵蒂冈新闻网）虽然局势相对平静，情绪却高度紧张：这是移民在墨西哥与美国边界感受到的气氛。尽管美国新任总统特朗普的宣布和行政命令使得华盛顿的移民政策收紧，但墨西哥华雷斯城教区却表示，没有出现重大改变。

移民潮的数据

美国边防警察近期的公告指出，相较于2023年下半年，美国边防警察于2024年同期「在西南边界逮捕的人数减少了逾七成」。这俨然成了新的现实情况。

当地教会的声音

墨西哥华雷斯城教区主教托里斯（José Guadalupe Torres Campos）向本新闻网解释道：「我们必须更加关注移民潮中的两种人：一种是在美国寻求庇护的人，另一种是在未来几个月或几年被驱逐出境和遣返回国的人。」

「我们正面对一个不得不应付的新现实。毫无疑问地，美国总统特朗普的宣布和行政命令制造了恐惧和绝望的气氛。然而，作为教会的一员，我们通过地方、全国和双边行动，著重于在移民和整个社会之间维持和平与希望，提出并增进一些能惠及众人的行动方案。」

寻求平安

托里斯主教强调，「耶稣的平安和确知祂始终临在的信念今天比以往更有助于我们坚持下去，尤其是让移民弟兄姊妹在他们自己所说的折磨当中不会感到孤单。他们寻求的只不过是幸福和更好的生活而已」。

被问到福音如何能照亮人类极其黑暗的时刻，这位墨西哥主教以经上的话回答说：「看，我同你们天天在一起，直到今世的终结。」（玛廿八20）托雷斯主教阐明：「这些是复活主基督的希望和临在的话语，祂问候门徒们说：『愿你们平安。』（同上，9节）」一个委内瑞拉人在得知他申请政治庇护的面谈被取消后，正是用这句话来面对挫折。

墨西哥的方案

美国新的移民政策迫使墨西哥要准备一个妥善的方案来接纳被美国驱逐或遣返的同胞和外国人。托里斯主教表示，「作为教会的成员，我们能做的最好的事是宣讲复活主耶稣的平安，避免制造进一步的混乱和难以管理的后果」。

人们的「期待与日俱增，政府机构、公民社会和信仰团体之间的合作也有所增长」。拉丁美洲教会「强化了合作，以便于及时且有效地应对后续情况」。墨西哥主教团尤其「在全国各地加强移民之家、援助中心和食堂」，而在华雷斯城教区则是「为每个有需要的人开放所有接待的空间」，与位于边界另一侧的美国邻近教区密切合作。

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