肯尼亚主教敦促基督徒承担集体责任，以改变国家

肯尼亚主教团提醒基督徒，建设一个公正、和平且团结的国家是一项共同的责任。他们呼吁所有人努力推动国家变革，让每一位公民都能发挥自己的作用。

（梵蒂冈新闻网）正值2025年四旬期即将于3月5日开始之际，肯尼亚主教们呼吁基督徒携手同行、彼此担当，成为推动社会变革的工具。肯尼亚教会将这为期40天的省思之旅的主题定为：“我们渴望的肯尼亚”。

该国主教团正义与和平委员会主席卡莫莫主教（Simon Peter Kamomoe）在声明中强调，在这个省思之旅中，我们不应只考虑个人的利益，还要关心他人的福祉。作为基督徒，“我们不能仅满足于个人的祝福，而忽视他人的苦难。共同福祉是我们的责任，我们必须渴望建立一个促进平等、正义和怜悯的社会”。

变革的推动者

基督呼吁改变世界。这需要每个人坚守道德价值观，捍卫所有人的尊严，勇于反抗腐败、不公以及不平等，与此同时，致力于在家庭、团体和工作场所中推动积极改变。

主教们提到：“作为肯尼亚公民，我们在建设一个我们渴望的国家方面发挥作用。在工作场所、政治领域、团体和家庭中，我们必须展现出正直、爱和正义的美德。”

而在国家内，包含正义、和平与团结的道德价值观需成为现实。每个公民，无论其背景或社会地位如何，都应享有平等的成长机会。

“我们所渴望的肯尼亚不是一个分裂、腐败或绝望的国家，而是一个正义、和平与团结的国家；在这里，所有公民，尤其是边缘化群体，都能蓬勃发展，领导廉洁从政，每个人都为他人的益处著想⋯⋯。这些渴望也与天国的价值观相符。”

四旬期反思主题

四旬期鼓励所有基督徒自我省察、勤祈祷、悔过补赎、施舍和克己。主教们如此阐明，并邀请肯尼亚天主教徒在为期五周的四旬期中，主要反思五个关键领域：家庭团结及其在建设和谐社会中的作用；腐败以及问责制的必要；青年以及他们作为国家未开发资源的潜力；全人教育；以及，呵护我们的共同家园。

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