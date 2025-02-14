促进正义与和平者在罗马参加为期一周的培育工作坊

来自世界各地的平信徒和男女会士齐聚在罗马接受培训，以增进他们在正义、和平与受造界完整性方面的使徒工作。

（梵蒂冈新闻网）正义、和平与受造界完整性培育工作坊于2月10日至14日在罗马举行，主题是「希望的朝圣者为万物的共同福祉推动系统性的转变」。在此机会上，男修会总会长联合会（USG）和国际女修会总会长联合会（UISG）正义、和平与受造界完整性（JPIC）委员会共同执行秘书托马斯（Roy Thomas）神父接受本新闻网采访。

托马斯神父指出，这个年度工作坊的宗旨之一是「在正义、和平与受造界完整性方面，激励并介绍各修会新的相关工作者，以及早就投身其中的人」。今年大约有100名平信徒和男女会士从不同的国家参加了线上或线下活动。

本次活动旨在帮助与会者更加认识与他们的服务有关的议题，运用观察－反省－行动的方法论，并善用与其他公民社会与倡议团体的网络。托马斯神父表示，「有许多其他的非政府组织、很多其他的公民组织跟我们应对同样的议题。所以现在我们应该真正地敞开心胸和双手，彼此手拉著手，向前迈进。如此一来，此刻便是建立网络、提出倡议、互相合作的时候。这是我们今天所需要的」。

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