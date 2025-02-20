德国主教团主席：极端主义与基督信仰不相容

在德国议会选举即将展开之际，该国主教团主席贝辛格主教接受意大利《前途报》采访，对极右派政党的高支持率表示担忧。这位神长邀请选民把票投给那些促进法治国家、自由和团结的人。

（梵蒂冈新闻网）「民主是一门寻求妥协并予以达成的艺术。」德国主教团主席贝辛格（Georg Bätzing）主教接受意大利《前途报》采访，在谈论德国2月23日选举时如此表示。

这位神长指出，当前的政治讨论使德国民主的「强项」备受质疑，「尤其是在寻求妥协和保护少数群体方面」。关于极右派的德国另类选择党（Afd）获得高达两成的支持率，贝辛格主教解释道，「很多人对政治失去信心」，而是充满「恐惧」，因此需要「社会各界力量」来应对。假如社会越来越两极化，人们变得势不两立，那么极端势力就会轻易萌生。主教强调，极端主义，特别是国家种族主义，与基督信仰不相容。

投给那些促进自由和团结的人

贝辛格主教表明，德国教会渴望「为公民社会贡献己力」，因此呼吁德国公民都要去投票、活出民主。「我们国家需要对未来怀抱希望和信心，因为我们面对许多挑战和全球秩序的改变」。

此外，面对人们对「经济情况、气候变化，人工智能等新科技」的恐慌，德国主教鼓励政治、社会各界力量和教会「团结一致」。「欧洲是个共同享有自由、正义、安全和福祉的空间，德国必须持续加以增进，并为世界和平及人权效劳」。因此，需要「为难民制定符合人道主义的政策，并且帮助移民良好地融入当地」。

德国主教团主席最后邀请选民把票投给那些以法治国家、自由、开阔胸襟、团结和保护受造界为基础来建设国家的政党和政治人物。

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