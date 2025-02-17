德国教会呼吁选民捍卫民主

随著德国联邦选举的临近，教会强调该国必须坚定捍卫民主承诺，保护最脆弱群体，并为建立一个更加公正和可持续的世界做出贡献。

（梵蒂冈新闻网）在即将于2月23日举行的德国提前选举前，极右派政党“德国选择党”（AfD）的民调支持率不断上升，德国各基督信仰教会领导人本周联合发出呼吁，强调捍卫民主价值观的重要性。

民主不容讨价还价

由德国主教团（DBK）主席贝辛格（Georg Bätzing）主教、德国基督新教教会理事会代理主席费尔斯（Kirsten Fehrs）主教、以及德国基督教会协会主席米龙（Radu Constantin Miron）神父签署的声明，强调了一个基本信息——民主是不可妥协的。

声明指出，民主促进妥协并保护少数群体的能力，如今正面临来自政治辩论的挑战，这些辩论考验著民主的韧性。教会领导人坚定地反对极端主义，特别是民族主义，并强调这种极端主义与基督信仰价值观格格不入。

慕尼黑袭击事件与选举运动的两极分化

此次呼吁发布的背景，是假新闻和人工智能生成的宣传助长了移民问题上日益严重的两极分化，近几个月来发生了一系列涉及移民的袭击事件。

最新的事件发生在周四，一名24岁的阿富汗寻求庇护者在德国慕尼黑故意驾车冲向的一群示威者，导致至少36人受伤。

该嫌疑人自2016年起居住在德国，持有有效的居留和工作许可，已在现场被逮捕，相关部门正在调查这起袭击事件，初步认为其可能具有“宗教动机”。在袭击发生后，贝辛格主教和费尔斯主教发布联合声明，向受害者及其家属表示祈祷和慰问。

这一事件进一步激化了选举运动，领先的基民盟/基社盟（CDU/CSU）推动更加严格的移民和庇护政策，而极右势力则持续获得支持。

在不确定中，德国需要希望

德国基督信仰领导人在此次呼吁中指出，德国今天“需要希望和对未来的信心”，因为它正面临著许多挑战，包括乌克兰战争和中东战争等所展示的全球秩序的急剧转变。他们承认，这些事件“动摇了许多确凿的信念”，这些变化在德国也产生了影响。人类引发的气候变化、强迫迁移以及人工智能的迅速崛起，都是迫切需要深思熟虑、民主回应的重大挑战。

此外，他们还警告称，专制主义、错误信息的传播以及削弱民主规范的努力正在日益增长。

基督信仰领导人认为，要建设一个更美好的未来，德国首先必须继续加强欧洲“作为自由、正义、安全和繁荣的共同空间”，同时也要为全球和平与人权作出贡献。

捍卫二战后欧洲建设的核心价值观

欧洲也不能削弱其对保护环境以及在全世界消除贫困和压迫的承诺。与此同时，联合声明强调了继续进行人道主义努力的必要性，特别是在难民政策方面，主张移民“很好地融入”当地团体，并且在解决与移民相关的问题时“避免怨恨”。作为公正社会的支柱，声明还强调了经济正义、社会保障以及所有人类不可剥夺的尊严。

让我们捍卫民主

最后，教会领导人直接呼吁选民，特别是首次参与投票的选民，要为“良好的民主共存”负责，这对公共利益至关重要。

他们呼吁所有德国公民支持那些致力于建设一个合法、自由和包容性社会的政党和候选人——一个倡导团结和环保的社会：“让我们发出自己的声音，捍卫我们的民主！”

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