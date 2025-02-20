圣十字架会传教使命：跨越边界的希望

圣十字架会总会长为该修会宣布「传教年」，敦促圣十字架会的司铎与终身修士在信仰上向前迈进，为天主子民带去「跨越边界的希望」。

（梵蒂冈新闻网）普世教会庆祝2025复活节时，圣十字架会（CSC）将展开一段改变人心的「传教年」旅程，主题是「跨越边界的希望」。该修会总会长、终身修士贝德纳尔奇克（Paul Bednarczyk）表示，此倡议不仅召唤大家采取行动，更是在一个渴望更新的世界里鼓励人们为基督无尽的圣爱作见证。

适逢圣十字架会会祖真福莫罗（Basile Moreau）诞辰周年纪念，该修会现任总会长宣布传教年将于4月28日展开。当天正是莫罗神父于1840年派遣首批会士从法国前往阿尔及尔的185周年纪念日。

怀著信仰拥抱未知

贝德纳尔奇克修士引用该修会的会宪，称其使命派遣他们跨越各种边界。他指出，修会的指导文件提醒众成员，周年纪念鼓励他们「走出去，不仅跨越那些区隔国家州郡的边界，更要打破彼此之间的隔阂和藩篱」。

「跨越边界的希望意味著愿意冒险走出自己的舒适圈，离开熟悉的环境，前往不熟悉的地方看看我们会遇见什么人和什么事，其形式是与新的人群及文化相遇，培养新的服务才能，接受新的模式。这一切需要有创意的思考和规划方法。」

新的传教站

正如2025禧年的主题是希望的朝圣者，鼓励信众在希望中前行，信赖天主上智的安排；同样地，圣十字架会以跨越边界的希望为主题展开新的传教使命，要求修会每个会士拓展信仰的视野和服务，承认希望不受地理、文化或环境的束缚。

在这传教年期间，圣十字架会将在布干维尔岛和巴布亚新几内亚成立新的传教站。该修会将派遣八名传教士出去，在圣十字架会还没去过的地方让人们「认识天主、爱慕天主、事奉天主」。

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