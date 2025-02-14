美洲教会网络举办研讨会，在南北美洲之间搭建桥梁

「美洲教会网络」举办了关于在美洲同道偕行的神学研讨会，旨在推动有关「人员流动、对话和新前景」的主题。

（梵蒂冈新闻网）「美洲教会网络」（Ecclesia in America Network）2月6日至9日在美国圣迭戈大学举办了一场关于在美洲同道偕行的神学研讨会，旨在推动对话，讨论「人员流动、大公运动、宗教交谈和神学新前景」的主题。

该网络借此研讨会来回应教宗方济各渴望促进南北美洲合作的心愿。该网络的网站写明：「这个网络愿在全美洲的神学家之间缔造联系并促进对话，以建设真正的『美洲教会』。」

圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机从梵蒂冈前往与会。谈到美国当前移民的处境，他表示，「当人们被当成罪犯时，教会不能退让」。该地区许多帮助移民者，包括天主教机构在内，都被视同犯罪，枢机对此趋势表示担忧。他指出，切莫因为这种趋势而「害怕与移民并肩同行」。他强调，教会应当发挥重要作用，将慈善撒玛黎雅人的「牧灵圣召」，以及努力终结如此政策的必要性，二者相结合。

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