意大利十个教区推广能效试点改革

“为共同的家园提供能源”项目的成果在罗马发布。该项目受到教宗方济各《愿祢受赞颂》通谕的启发，旨在通过改善建筑设施和减少能源消耗，来推动教会建筑的能源可持续文化。

（梵蒂冈新闻网）“为共同家园提供能源”项目的核心目标，就是加强意大利教区在推动能源效益良好实践方面的作用。该项目灵感来自教宗方济各的《愿祢受赞颂》通谕，项目成果于周二2月18日在罗马发布。该项目涉及十个意大利教区，旨在通过改善建筑设施和减少能源消耗，推动教会建筑的能源可持续文化。

教会关注环境政策

该项目是“意大利A类”国家能效宣传与培训活动的一部分，由环境与能源安全部（Mase）推动和资助，由意大利国家能源效率研究机构（Enea）实施，并在全国地方能源机构网络（Renael）的技术支持和意大利主教团（CEI）的合作下开展。意大利主教团财务长克劳迪奥·弗朗切斯科尼（Claudio Francesconi）神父表示，“可持续发展的道路，关注生活方式和生态转型，是意大利教会坚定而有意识地走上的一条道路。”他补充道：“为了响应《愿祢受赞颂》通谕中的呼吁以及教宗方济各对生态债务的警示，我们已经启动了一个在国家和地方层面的进程，这一进程如今已经不可逆转，对于团体来说是必不可少的。我们不能仅仅单独行动，也不能仅考虑眼前的利益。我们的目光必须投向未来的世代，我们对他们肩负著巨大的责任。”

34座教会建筑试点

在项目的第一阶段，共分析了34座建筑，包括学校、实验室、青少年中心、会议中心、住宅楼、托儿所和游泳池，总建筑面积为67,100平方米，其中57,100平方米为供暖区域。分析结果显示，79%的建筑采用天然气锅炉供暖。总能源消耗为每年4,100兆瓦时，相当于大约1,520个家庭的电力消耗。由于意大利主教团既是战略推动者，又是能够对意大利所有教区开展观察和文化引导行动的实体，该项目计划在不久的将来，覆盖全国范围内教会中心的实体建筑。

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