意大利主教团对“医疗协助自杀”法案表达忧虑

2月19日，意大利主教团主席发表一份公告，对托斯卡纳大区议会通过的“医疗协助自杀”法案表达忧虑，同时重申对患病者护理和支持的重要性。

（梵蒂冈新闻网）2月19日上午，意大利主教团领导层发表了一份当天会议通过的公告。公告指出，“民政团体和医疗卫生系统的首要职责是照看与治疗，而非加速死亡”。意大利主教团“对临终者议题表达了忧虑。最近，意大利托斯卡纳大区议会通过了‘医疗协助自杀’法案”。

公告表示：“我们希望在现行国家层级的法律和规范框架内采取一些措施，尽可能地保护生命，促进对患病者的陪伴与照护，并为处于痛苦中的家庭提供支持。另外，我们重申，关于舒缓治疗的法律尚未完全落实：必须确保在所有大区的所有人都能以一致的方式实际获得舒缓治疗，因为它们是减轻痛苦和确保人直至生命终结都保有尊严的具体方式，也是关爱近人的崇高表达。生命不能是两极化或是在贬值前的抛售，人性尊严不因疾病或机能的减退而终止。这不是固执己见，而是关乎丧失人性的问题。”

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