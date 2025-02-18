缅甸耶南温神父遇害，教会深感悲痛

缅甸耶南温神父在其堂区为贫困者和青年开展牧灵工作时遭武装突击队杀害。该国主教团主席、仰光总主教貌波枢机对神父遭杀害的消息感到震惊和悲痛。

（梵蒂冈新闻网）缅甸耶南温（Donald Martin Ye Naing Win）神父于2月14日遭残酷杀害。缅甸主教团主席、仰光总主教貌波枢机对神父遇害事件表达他和整个当地教会的悲伤之情，说，“我们深感震惊和悲痛”。

耶南温神父享年44岁，他在位于实皆地区甘基杜村镇露德圣母堂区开展工作时遭枪杀。该地区是受内战影响最严重的地区之一。

貌波枢机表示，“愿无数无辜者，包括耶南温神父的鲜血和牺牲，能有助于终止在全国各地发生的暴力事件”。枢机指出，“从这些令人心碎的经历中吸取教训，我们可以唤醒弟兄友爱的精神，并为结束暴力发出呼吁”。

此外，貌波枢机指出，对这位年轻司铎犯下的罪行不是那么轻易忘记的事情。“因此，我们敦促有关负责人采取适当措施，确保正义得到伸张，以及类似的悲剧将来不再发生”。

耶南温神父在缅甸曼德勒教区遭杀害。该教区总主教丁温（Mark Tin Win）在殡葬弥撒的讲道中，呼吁所有武装团体放下武器，走上和解的道路。很多人参加了在耶南温神父老家村子里举行的殡葬弥撒。

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