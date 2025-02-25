意大利明爱会推动反赌博项目

意大利明爱会和意大利戒赌联盟启动一项反赌博项目。赌博是一个影响个人和家庭的社会问题。

（梵蒂冈新闻网）赌博每年使意大利人损失近850亿欧元，超出在食物、取暖和医疗保健方面的开支。老虎机、刮刮乐、赌注和有奖比赛成了众矢之的。到目前为止，对赌博的打击和预防措施仍有所不足。为此，意大利明爱会和戒赌联盟推动了“戒赌是赢家”项目，并于日前在罗马举行介绍会。

有关专家在该项目介绍会上指出，有必要将游戏概念和赌博现象区分开来。如果游戏是一种娱乐和培育活动，那么赌博就是以盈利为目的的活动。自2013年以来，赌博被视为一种疾病，不仅给个人，也给其家庭和工作环境带来破坏性的后果。

帕涅洛（Marco Pagniello）神父解释道，这项项目的其中一个主要目的是提高人们对赌博相关风险的意识，赌博从来都不是游戏。他说，“帮助人们摆脱成瘾问题意味著恢复他们的尊严”。社会学家菲阿斯科（Maurizio Fiasco）希望投入更多资源来打击赌博的成瘾问题，它“与其他成瘾紧密相连”。

经济学家布鲁尼（Luigino Bruni）解释说，认为“小赌无伤大雅”的想法会误导民众。他也强调，唤醒大众意识是解决问题的第一步，没有足够的干预，赌博问题将继续在我们的社会中伤害无声的受害者。

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