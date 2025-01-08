波兰：200万人参加主显节“三王来朝“游行活动

1月6日主显节当天，波兰全国905个市镇举行了传统的“三王来朝”游行活动，参加活动的人数达二百万之众。教宗方济各也在当天主持的三钟经祈祷活动中特别问候了参加游行活动的波兰信友们。

(梵蒂冈新闻网)“我向在波兰参加‘三王来朝’游行活动的参与者表示问候。他们通过这项活动在华沙和波兰许多城镇的教堂和街道上见证了信仰，在波兰以外，也在罗马这里见证著信仰。我向所有的波兰人致以问候”。这是教宗方济各1月6日主显节在诵念《三钟经》后，问候波兰人民的一席话。

波兰信友“三王来朝”游行活动

17年来，波兰全国的许多城镇在主显节举行“三王来朝”游行活动，纪念东方三位贤士朝拜新生的基督。今年举办的城镇数量创历史新高，达到905个。波兰以外的国家也组织了游行活动，包括意大利、德国、英国、法国、美国、委内瑞拉、古巴、喀麦隆、乍得、尼日利亚、卢旺达，甚至哈萨克斯坦。

游行活动的主要组织者盖尔蒂赫（Piotr Giertych）表示，今年波兰九百多个市镇约有200万人参加了“三王来朝”游行活动，比2024年多出了25个城镇。

自2008年以来的惯例

自2008年以来，波兰全国每年都举行“三王来朝”游行活动，大人小孩们参加在城市和小镇中心举行的游行活动。在圣诞庆祝期间，他们穿著五颜六色的服装扮演福音人物，伴随著圣诞歌声列队前行。游行活动的高潮是朝拜耶稣圣婴和同声高唱圣诞歌曲。

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