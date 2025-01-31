古杰罗蒂枢机被教宗派往叙利亚，以关怀对抗恐惧

古杰罗蒂枢机被教宗方济各派往叙利亚，访问大马士革、阿勒颇、霍姆斯和圣梅瑟隐修院。他敦促叙利亚不同礼仪教会的代表发出一致的声音，以便在转型的进程发挥影响力。

（梵蒂冈新闻网）古杰罗蒂枢机被教宗方济各派往叙利亚进行访问，元月29日结束旅程，从大马士革途经贝鲁特，再返回梵蒂冈。这次密集的行程肩负了重要使命，即：将教宗的关爱带给当地教会的信友和圣职人员，并见证出圣父教宗对叙利亚全国人民的关怀。

教宗的关切

古杰罗蒂枢机表示，他「这几天十分激动又感动，因为他亲眼目睹并亲身体验了叙利亚人民日常生活的悲惨困境：普遍的贫困、缺乏饮用水和电力、供暖不足、对未来的不确定性」。

叙利亚百姓虽然此刻陷入衰败的处境，却对教宗方济各的关怀表示欢迎，视之为安慰的香膏。枢机说：「明显看得出来，当你带去教宗的问候和安慰时，这在民众身上起了很大的效果。教宗的合作者深深触动他们，他们因此感到被陪伴、被爱、被关切，并热烈表现出这些情感作为回报。」

基督徒必须留下来

普遍的贫穷和转型进程中的高度不确定性持续是推动人们向外移民的决定性因素，在基督徒之间尤其如此。枢机解释道，「在这方面，我们尽可能努力劝说他们，表明我们会尽力让他们的孩子能在这片土地上拥有未来，要不然国家可能会『大为失血』。基督徒的临在已经是少之又少，现在恐怕会在基督信仰的摇篮这里永远消失」。

在转型中团结一致

此外，这位担任教宗使节的枢机呼吁叙利亚不同礼仪的教会代表要发出一致的声音，否则恐怕会变得无关紧要。正因如此，古杰罗蒂枢机此行也探访了东正教会的领导人。

枢机强调，为了基本的需求，基督徒的声音现在必须团结一致。「现在是极其关键的时刻。假如我们想要设想一个多元面貌的国家、社会各成员都同等重要，那么在这里基督徒和圣座就扮演了举足轻重的角色」。

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