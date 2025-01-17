肯尼亚：为渔民提供牧灵关怀

受到国际海洋使徒工作组织“海星”的启发，肯尼亚纳库鲁天主教教区移民办公室努力为靠水为生的人提供牧灵关怀和希望。蒙布阿修女强调，“我是一个在边缘地区工作的快乐的修女”。

恩杰里（Michelle Njeri, OSF）修女

蒙布阿（Margret Mumbua）是蒙巴萨圣若瑟修女会的修女，在纳库鲁天主教教区担任家庭生活协调员和移民的工作。在为移民服务的使命中，修女向不同团体提供牧灵关怀，包括6个中途休息区的卡车司机、人口贩卖受害者、卖淫的妇女和渔民。蒙布阿修女分享了她为渔民提供牧灵关怀的故事：“我在2014年，在纳库鲁教区的奈瓦沙湖和巴林戈湖开始了为渔民和与他们有关联的人服务的工作；这不是一件容易的事。”

纳库鲁教区覆盖纳库鲁县和巴林戈县，拥有63个堂区，其中3个是沿海堂区。在奈瓦沙，修女去了5个以不同圣人命名的沙滩。她说，“我有一个志愿团队，我们一起为渔民、他们的家人、鱼类买卖商和那些在沙滩从事体力劳动的人提供牧灵关怀”。

“卡拉吉塔海滩是我们独特的海滩之一，因为除了正常的渔民外，我们还有一个聋哑渔民团体和一个奈瓦沙湖残疾人士团体”。修女和她的团队与渔民分享福音、一起祈祷，为他们提供心理咨询和牧灵服务。

临在的使命

姆蒂索（Jeremiah Mutiso）是奈瓦沙卡拉吉塔海滩的负责人，他分享了自己与蒙布阿修女和海星团体的相遇。“我祝贺并感谢天主教会对渔民的关怀。他们来这里做弥撒，甚至还降福我们”。聋哑渔民团体主席涅查（Zachariah Ngechu）也表达了类似的想法。他说，“我们感激教会，通过蒙布阿修女的临在帮助我们的渔民。他们爱我们，并把祈祷带来我们的沙滩”。

瓦伊莉贾（Jane Wairigia）是奈瓦沙湖残疾人团体的成员，她说自己是一名天主教徒，在信仰上得到蒙布阿修女的鼓励。“我们对在沙滩上举行弥撒和纳库鲁教区赠予食物，衷心感激。我们在湖上不会再有问题，因为我们相信修女们和天主教会的祈祷”。

挑战是使命的一部分

蒙布阿修女也分享了在为渔民服务时遇到的挑战。她说，“我用心聆听渔民、他们的家人，以及在湖上工作的人；我不评判他们”。修女也为渔民提供行政帮助，包括申请到政府发的证件。她补充道，有些渔民已经失去了对自己本有的尊严的认识，且指出有些人不再重视他们的家庭关系，因为他们生命中大部分时间都是在远离家庭中度过的。“我帮助他们意识到，他们是天主创造的，他们有一个要保护的尊严”。

修女也为渔民提供教育，许多人几乎没有接受过正规教育，无法帮助孩子们解决学习上的问题。“我努力培养他们的能力，教导他们各种生活技能”。通常，前往海滩的交通对修女来说是个挑战，但她坚持与义工们同行，前往探望在那里工作的人。

同道偕行教会不会拉下任何人

纳库鲁天主教教区一直在沙滩上举行弥撒。蒙布阿修女说，“有时是主教，有时是神父在这些沙滩上举行弥撒，弥撒后，我们降福渔民的工具、鱼类销售点”。在被问及是什么让修女继续为渔民及其家人从事使徒工作时，她答道，是源自对天主的信赖和她的工作给她的修道生活带来的快乐。蒙布阿修最后说；“我是一名在边缘地区服务的快乐的修女，就如教宗方济各吁请我们做的那样。我对天主的爱得到义工、支持者、纳库鲁教区的支持，这使我继续前行。我为召叫中的召叫、为渔民及其家人和与他有关联的人感谢天主；我的职务是个临在的职务”。

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