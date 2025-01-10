亚纳修女在纳米比亚建立了首个神学和灵修培育中心

非洲纳米比亚的修女圣召日益增加，为此，迫切需要有培育修女的工作。为了回应这一召叫，安纳修女带头在纳米比亚建立了首个神学和灵修培育中心，负起培育修女的任务。

恩杰里（Michelle Njeri, OSF）修女

非洲纳米比亚的温得和克地方，目前正在为当地修女会长们提供一个神学和灵修的培育。根据《2023年教会统计年鉴》，非洲的修女圣召人数持续有显著的增加。尽管这增长是一份受欢迎的礼物，但它也带来了为无法接受高等牧灵教育的天主教修女提供神学和灵修培育课程的迫切需要。为了能恰当地服务被遗弃者和在困苦中生活的人，这些为服事基督而奉献自己生命的女性也应该具备坚实的神学、圣经、灵修和管理技能方面的基础。

美国洛杉矶社会服务修女会的安纳·阿拉博姆（Anne Arabome）修女回应非洲修女们的培育需求，在纳米比亚成立了索非亚神学研究和灵修培育学院。安纳修女强调，“社会服务修女会的神恩，通过积极参与教会的社会使命来加强修女们对圣神和圣神在世界上的作为的认识。索非亚学院是这神恩的体现”。

在美国服务和工作多年后，安纳修女回到非洲，为非洲修女们创造一个能够突出非洲独特价值观和宗教、灵修生活原则的具更新性的培育机会。修女提到她创办索菲亚学院的目的时说：“我一直有一种被天主召叫的感觉，这召叫将我带到非洲，特别是纳米比亚和非洲南部。”

亚纳修女说，“在非洲这一地区修女们在神学研究和灵修方面得到的培育机会有限”。“那里有许多有天赋、才华和能力的修女，她们对教会将基督之光带给他人的使命充满热情。她们需要且应该得到灵修、神学和管理方面的培育”。

修女补充说，这正是索菲亚学院的使命，该学院已经为女性提供了一个计划，她们将培育其她度奉献生活的年轻女性。“这是一种线上陪育，对象是在南非、博茨瓦纳、津巴布韦和莱索托的女性。这是以最低的经济成本完成的”。

亚纳修女在依纳爵灵修和神学领域中有丰富的经验和专业知识，曾在威斯康星州马凯特大学法伯尔依纳爵灵修中心担任副主任8年。她是内罗毕赫基马哲学系的一员，教授人类学、灵修和宗教生活课程，是姐妹学校计划的一部分。亚纳修女拥有英国罗汉普顿大学系统神学博士学位、美国芝加哥天主教神学联盟牧灵和灵修学博士学位。

亚纳修女开创的事业横跨两个大洲，她与苏格兰格拉斯哥依纳爵灵修中心合作，协调非洲修女跨文化生活和神学研究项目。她表示，“我热爱牧灵、社会正义和学术方面的工作，尤其关注非洲女性的灵修生活及依纳爵灵修”。修女补充道，非洲管理人的培训是受到世界主教会议模式的启发，她有意“将同道偕行的价值观、原则和实践纳入她的培育工作中”。

加强和恢复非洲修女们的尊严

回顾迄今为止的历程，亚纳修女分享了她对索菲亚学院的热切希望。她说：“我有一个梦想，就是我的这个工作能通过具创造性和重视本地背景的神学反思、培育、更新、灵性陪伴和依纳爵避静，成为加强及恢复非洲修女们的尊严和美好的工具”。修女最后说，“这是一个令人兴奋的冒险。我体验到比我伟大得多的那一位的临在，祂召叫我与修女们同行。我正通过这个方式来履行教会的社会使命”。

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