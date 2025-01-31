同道偕行：尼日利亚天主教女子学校中的实践与成果

奥斯定会修女阿德若在采访中表示，同道偕行为尼日利亚天主教学校中年轻女孩的教育提供了富有成效的指导。

马杜克维（Michael Maduekwe）

耶稣慈悲奥斯定会修女贾斯蒂娜·阿德若（Justina Adejo）修女分享了她的经验，讲述了如何透过在同道偕行中的倾听与分享，促进对该修会所属的女子中学学生的培育。

“倾听（这些女孩）让我们有更多机会与她们互动，而她们也因此能够自由地与我们交流。我们以简朴的方式与她们接触，这让她们感受到我们是真心在倾听她们，因此她们愿意主动走近我们，与我们分享自己的生活问题。”

阿德若修女现任“善导之母女子中学”校长。该校自2011年成立以来，这种教育方法帮助女孩们“更加道德端正、更为开放、更具自立能力，并准备好实现人生目标，成为有纪律、向前看的女性”。

有意的同道偕行

阿德若修女解释说，为了确保这种同道偕行的文化在学校中持续发展，学校建立了一套系统和方法，使学生们更容易分享自己的成长经历。“我们与她们互动，并随时为她们提供支持。学校设有一个指导与咨询系统，学生可以找到指导老师进行交流。因为如果你能够开放并灵活地沟通，就会吸引她们主动靠近你。”

修女补充道：“在教师之间，我们每周一开会，大家坐在一起互相倾听，并研究各种挑战。”这些方法为她们的使徒工作以及年轻人的教育创造了更多的成长空间。

教育使命

谈到学校工作与耶稣慈悲奥斯定会使命之间的联系时，阿德若修女指出，教育工作是她们作为奥斯定会修女使命的核心，因为这帮助引导年轻人亲近基督。“对于我们奥斯定会修女来说，教育工作支持了我们的使命，因为在某种意义上，我们将基督带给她们，同时也引导她们走向基督”。

团体中的同道偕行

阿德若修女表示，同道偕行对团体生活大有助益，因为它让每个人都有机会互相聆听，分享他们的心声和这些经验的成果。“作为奥斯定会修女，同道偕行为我们打开更多的大门，使我们能在祈祷中投入更多时间，分享那些将我们这些修女团结在一起的共同事物。我们坐在小堂里朝拜耶稣圣体，然后在离开时，以团体的形式分享每个人的感受。”

静默祈祷的果实在服务中体现

加尔各答的德肋撒修女曾说：“静默的果实是祈祷，祈祷的果实是信德，信德的果实是爱，爱的果实是服务，而服务的果实是和平。”阿德若修女对此表示，耶稣慈悲奥斯定会的成员也有这样的经验，并指出，同道偕行的生活激励她们与团体以外的人分享。“当我们作为一个团体一起前行时，我们也能够继续与那些与我们共同生活的人分享。”同道偕行的生活“为我们打开更多的大门，使我们能够更广泛地分享我们的生活和教会的教导。”

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