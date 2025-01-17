1月17日 常年期第一周星期五 圣安当院长（纪念）

希伯来书 4:1-5,11 圣咏 78[77]:3,4,6-7,8 马尔谷福音 2:1-12

假如我们自知犯错，欲求天主宽赦，可以怎样做呢？我想，最起码是祈祷，发痛悔，然后办告解圣事。但很多人不愿办告解，或是嫌麻烦，或是羞于启齿，甚至不相信凭著神父几句话，就能获得罪赦。假如我们身体不适，求医诊治，是基本的做法吧，还有多少人单单祈求天主治理？现代社会的分工，令生活变得容易了，仿佛不用事事求天主，也能找到解决的方法。直至我们遇到的难题，超出人力的范围，不得不寻求天主帮助的时候，那时，我们的信德足够吗？福音中，我们读到四位朋友抬著瘫子，寻求耶稣救治。要穿越人群的阻隔，他们把屋顶也掀起了，连耶稣也深受他们的信德所感动。为了显示对耶稣的信心，我们应该，也可效法他们，作出有力的行动。尤其是当我们遇到不信主的朋友，他们质疑教会就像忖度耶稣的经师一样，我们要凭著信德活出基督，方能在他们面前为天主作证。如此，便回应了希伯来书作者的期待：免得有人得不到安息。

天主，为进入祢的安息，我必坚守诫命，常怀信德。

内容来源取自《和平月刊》

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