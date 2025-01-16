1月16日 常年期第一周星期四

希伯来书 3:7-14 圣咏 95[94]:6-7,8-9,10-11 马尔谷福音 1:40-45

不听从天主，追逐各种欲望，这样的人生是失去了方向，像身处迷宫当中，不知何去何从，生活支离破碎，不能分辨导向「天主的安所」的道路。圣奥斯定发现，背弃了大能的天主，纵使有天下间一切美物为伴，结果，还是一场苦楚。在天主以外，一切富裕无非是贫乏，没有甚么幸福可言。

我们要听从天主，把祂的话看作坚固的磐石，奠基其上。藉著不断地归向上主，我们会找到一条稳妥的道路，让天主转化和更新我们。在找到天主之后，圣奥斯定决定尽他的余生，为天主奔走。他知道，只要放弃桀傲不恭，爱至善的天主超过爱自己，就会享受到在天主内的真正自由，享最大的人生幸福。

我们的顽疾又多又重，天主的药石是灵丹。我们只要对耶稣说：「你若愿意，就能洁净我。」祂必伸手抚摸，说：「我愿意，你洁净了罢！」

耶稣基督，我们是祢牧养的人民，是祢手所引导的羊群。求祢启迪我们，听从祢的声音，进入祢的安所。

内容来源取自《和平月刊》

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