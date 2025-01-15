1月15日 常年期第一周星期三

希伯来书 2:14-18 圣咏 105[104]:1-2,3-4,6-7,8-9 马尔谷福音 1:29-39

希伯来书解释道成肉身的奥迹时说，耶稣基督在各方面都相似我们，为的是以仁慈和忠信的大司祭身分，补赎我们的罪；由于祂经过试探，受过苦，所以也能「扶助受试探的人」。换言之，耶稣基督不只是来简单地补赎人类的罪，而是首先为来了解人性及其软弱，然后在这基础上，才能以仁慈看待我们的罪，从而向天父为我们求得宽恕。

朝向父和有需要的人，并为此而奔波，这就是耶稣的全部生活。我们可从今天福音呈现出祂的日程中，看到这点。从会堂到西满兄弟的家，再到荒野，又到邻近各地，这个不停出行的日程延续的，是祂被父派遣的势态。这意味著祂是个不断出离自我，走向父和他人的人：在会堂和荒野里，祂朝向父；在西满的家和各地，祂朝向人。所以，祂是一位「向祂/他」和「为祂/他」而存在的福传者，一位毫无保留地将自己交出，只为服务父和人类的救世主。祂也是人的完型，因而是我们的榜样。

主基督，教我们像祢，成为一个「向天主、向别人」和「为天主、为别人」的人。

内容来源取自《和平月刊》

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