1月14日 常年期第一周星期二

希伯来书 2:5-12 圣咏 8:2,5,6-7,8-9 马尔谷福音 1:21-28

独立思考可说是现代社会普遍推崇的价值，而听从权威却好像是过了时的观念。不错，倘若权威单单来自我们既软弱又有限的人类，对它盲目听从，很大机会会产生问题。但如果权威来自全能而仁慈的天主呢？那么情况就截然不同了。

今天福音记载耶稣在葛法翁的会堂，如何先作出有别于其他经师的权威性的教训，继而以祂天主圣者的权威，把邪魔从一个人身上赶走，并命令牠不准

作声。耶稣权威性的声誉，遂即传遍了加里肋亚。

耶稣在祂的宣讲生活，如此展示祂的权威，能够建立当时，以至活于今天的我们对祂的信心，使我们愿意听从祂的教导。的确，无论活于甚么时代，诱惑、纷乱、偏执、罪恶……都会使我们失掉生命的方向，远离天主。这时，一个权威性的教导，能够让我们重拾方向，回归天主。

然而，耶稣的教导又是甚么呢？「爱主爱人」是祂在世上宣讲的最核心内容，祂又以十字架的行动体现这个宣讲。

主耶稣，求祢坚强我们，使我们在软弱和混乱的时候，能坚持听从祢权威性的教导，爱主爱人。

内容来源取自《和平月刊》

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