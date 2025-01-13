1月13日 常年期第一周星期一

希伯来书 1:1-6 圣咏 97[96]:1,2,6,7,9 马尔谷福音 1:14-20

希伯来书介绍耶稣是一位独特的先知和司祭，用了很多隆重的话语来描述耶稣。今天它告诉我们：耶稣「在高天上坐于『尊威』的右边」。天主父也举扬祂：「你是我的儿子，我今日生了你」。所以，「天主的众天使都要崇拜他」。由今天起，一连四个星期的读经一，都取自希伯来书，我们可以慢慢地深思耶稣这独特的司祭职。

在今天的福音，我们也可以看到耶稣的「尊威」。祂宣讲的，是天国福音；宣布的，是一个新时代。祂说：「天主的国临近了」！呼吁民众准备好接受天国的喜讯，「悔改，信从福音」。这里显示悔改和信从福音的密切关系。至于司祭职，祂召叫了门徒去宣讲天国的临近和福音。这段福音提醒我们，每个人都有先知和司祭的职务：首先，我们被耶稣召叫去悔改和体验福音的喜乐；之后，把我们的恩宠与经验宣传开去。

主耶稣，请祢来圣化我们，让我们感受到福音的喜悦。

内容来源取自《和平月刊》

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