1月11日 主显节后 星期六

若望一书提到的，是天主赋予每一个人的「明辨」神恩，即辨别神类（善神与恶神）的能力。圣若望说：「如果我们按他的旨意求甚么，他必俯听我们」。但我们可怎样「按祂的旨意求」呢？这就少不了明辨的功夫了。

毕竟，在我们心中响起的，不仅是天主的声音，最低限度还有与之相争的圣经所谓的，出自「世界」的三种声音：一、来自我们社会文化价值观的声音 — 这声音可以是善，也可以是恶的；二、隐藏于每人心中的私欲 — 虽然这并非全指「肉欲」，但人性私欲偏情便在其中；三、属「恶神」的诱惑 — 这声音假装自己是天主，以不实的美好感觉诱骗我们离开天主。

我们可学习洗者若翰的明辨方法：热心祈祷 — 以敏于聆听主音，迅于全然交付；虚怀若谷 — 明认自己不是默西亚，只不过是新郎的朋友。我们还需常常静心细听，并在圣经中寻找主音。一切合乎天主圣意的选择和决定，必使人心绪安宁，平安舒畅，因为天主是赐平安的天主。

主，请加深我们的明辨精神，以洞悉祢的旨意，并照著实行。

内容来源取自《和平月刊》

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