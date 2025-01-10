1月10日 主显节后 星期五

若望一书 5:5-13 圣咏 147[146,147]:12-13,14-15,19-20 路加福音 5:12-16

「主，你若愿意，就能洁净我。」这是今天福音中癞病人向耶稣的祈求。从这个祈求中，我们能感受到他对耶稣的渴望和信赖。正是因为这种渴望和信赖，让他冲破了各种困难和阻碍，勇敢地走向了耶稣；也正是因著他这样的精神，耶稣对他说：「我愿意」，把他的疾病完全治好了。

其实，在我们的生命中，天主也不断地在向我们表达祂对我们的「愿意」。祂愿意我们能够走近祂，呼求祂，只是我们太少对祂怀有这种渴望和信赖，致使我们经常把自己的目光转向自己、他人，或世界的力量；觉得这样会有所把握，有所收获。可是，在这种对世俗的追逐中，我们会逐渐迷失自己，被世俗的一切所捆绑和束缚，渐渐失去对天主的信赖。正是这种缺失，让我们远离了天主的恩赐。

主，请增加我们对祢的信赖，让我们不断地走向祢，对祢诉说我们的心声。

内容来源取自《和平月刊》

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