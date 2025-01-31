1月31日 常年期第三周星期五 圣若望鲍思高司铎（纪念）

希伯来书 10:32-39 圣咏 37[36]:3-4,5-6,23-24,39-40 马尔谷福音 4:26-34

种子撒在地里，自然生长，只是撒种的人，对生长的过程一无所知。话虽如此，人仍可期待种子经过发芽、吐穗，最终结出果实，到达收割的时期。这就是教会训导所说的望德。希望有两个特点：首先，人对希望的对象有一定的认识，就如撒种的人知道种子会结出果实；其次是，这个对象在希望的时候，尚未出现，否则，就不算是希望了。

所以，希望是人在幽谷里的明灯，指引人走出困境。但能否真的走出幽谷，还需要今天希伯来书所说的「坚忍」。

基督徒的坚忍不是无可奈何地去接受现实，而是坚信天主的许诺必会在适当的时候兑现。所以，放弃为自己所希望的，设定时间表，却在信德中坚持，留在天主怀里，就能找著那安身立命之所。基督徒的望德还要像长出大枝的芥子，不但自己走出幽谷，还要庇荫他人，为人指出生命的终向。

主耶稣，求祢在我的生命旅途中，特别当我陷于幽谷时，坚强我的信德，使我能切实地承行天父的旨意。

内容来源取自《和平月刊》

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