1月9日 主显节后 星期四

若望一书 4:19-5:4 圣咏 72[71]:1-2,14,15,17 路加福音 4:14-22

天主是爱。耶稣基督是天主爱的化身。祂以道成肉身的方式，向人类显示天主的爱。在我们的生活中，也应该像祂那样具体地去爱。

耶稣基督的爱是如此的具体，祂选择在一个具体的时间，来到了一个具体的地方，向在祂面前的人宣布祂具体的爱之方式。在今天的福音中，我们听到了祂在自己的老家会堂中的宣布。穷人、俘虏、盲者、受压迫者，是祂特别宠爱的对象。祂的爱不是突发奇想，而是上主在多年前预言的具体实现。这就是天主爱的方式。

若望一书的作者为我们指出了天主那先发式的爱。祂并没有要求我们做祂没有完成的；是祂先为我们立下了爱的榜样，然后邀请我们像祂那样去爱。我们也环视我们周围的具体现实；我们努力去发现优先去爱的对象。这样才是真正的爱。否则，就沦为「只闻楼梯响，不见人下来」的空谈。

主，感谢祢具体而感人的爱，请给我力量效法祢去爱。

内容来源取自《和平月刊》

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