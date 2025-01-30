1月30日 常年期第三周星期四 真福雷永明司铎（纪念）

希伯来书 10:19-25 圣咏 24[23]:1-2,3-4,5-6 马尔谷福音 4:21-25

希伯来书用了大司祭通过帐幔，进入至圣圣所的图象，来喻耶稣为我们开创的一条「又新又活」，将我们带到天主那里的道路。圣保禄在罗马书5:1-2用了另外一种表达，来带出同一端道理：藉著耶稣，我们得进入现今所站立的这恩宠中。保禄在厄弗所书2:18又这样说了：藉著耶稣，犹太人和外邦人，得以进到父面前。耶稣声明，祂是「道路」；祂的确也是唯一的道路，因为除非经过祂，谁也不能到父那里去（若14:6）。

这是一条又新又活的道路。这条路是活的，因为是耶稣本身。这条路是新的，因为是耶稣在十字架上为我们赚得的救恩的一部分。它是新的，因为是属于新的盟约，也带给我们新的生命，即复活的经验。如保禄所说：即使在尘世的生命中，我们因为天主的慈爱，已经可以「站立在这恩宠中」。若望又这样教导我们：在末日，耶稣要叫我们复活，进入永生（若6:54）。

主耶稣，仰赖祢永恒不变的爱，领我们到天父那里去吧！

内容来源取自《和平月刊》

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