1月28日 常年期第三周星期二 圣多玛斯．亚奎纳司铎（圣师）（纪念）

希伯来书 10:1-10 圣咏 40[39]:2,4,7-8,10-11 马尔谷福音 3:31-35

今天两篇经文都是关于天主的旨意 ― 甚么是天主的旨意？我们如何奉行？读经一告诉我们，基督一进入世界，便说：祂来是为承行天主的旨意。

天主的旨意要求于我们的是服从，而非祭祀。基督对天父旨意的服从，规划了祂整个在世的生命 ― 由祂有思想开始，至革责玛尼庄园，至加尔瓦略山。

读经一又告诉我们，天主的旨意，或更好说，天主愿意祂所有的子女，都能藉著耶稣基督一次而为永远的祭献，得到圣化。基督在加尔瓦略山上的牺牲，洁净了我们，圣化了我们，使我们可以达到成全。我们必须追随基督的榜样，无惧牺牲，甚至听命致死。

我们的整个基督徒生活，必要是个在信德中的服从。福音读经同样强调了这一点。基督的新家庭，祂真正的家庭，没有任何血缘关系。这个家庭，是靠著承行天父的旨意而构建成的。

主啊！愿我们都成为祢这新家庭的好成员。

内容来源取自《和平月刊》

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