1月27日 常年期第三周星期一

希伯来书 9:15,24-28 圣咏 98[97]:1,2-3,5-6 马尔谷福音 3:22-30

面对真理的彰显，不同的人有不同的态度和选择，但也要为不同的选择付相应的代价。见耶稣治好了许多人，经师们说祂赖魔王贝耳则步驱魔。面对耶稣战胜邪魔的事实，诬陷祂的人，竟以荒谬的理由来否认耶稣天主性的作为。耶稣提醒经验到真理，矢口否认的人：「亵渎圣神的罪，永远不得赦免」。耶稣没有拒绝认识到自己是个罪人，并寻求祂宽恕的人。自以为行为正直，不以天主的目光看自己，却以傲慢的态度生活的人，是不容易让真理说服的。使人被说服的，不仅是自知之明，更要相信天主所彰显的德能，超过人的想像。对于不信耶稣的人而言，生活中的一切，要么是不幸，要么就是巧合，并视生活中经验到的所有祝福，为理所当然。对于相信耶稣的人而言，一切都在天主的眷爱之下，天主透过人的经历，让人认识到祂的爱；而因为意识到自己被爱而有的悔改、感恩和平安，使人能顺服于天主的旨意。

主，求使我相信生命中的一切都在祢的慈爱照顾之下，并能顺服于祢的真理。

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