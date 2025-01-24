1月24日 常年期第二周星期五 圣方济各沙雷氏主教（圣师）（纪念）

希伯来书 8:6-13 圣咏 85[84]:8,10,11-12,13-14 马尔谷福音 3:13-19

身为更好的、新盟约的中保，且又是全能者天主，何以仍需召来一群毫不起眼的凡夫俗子，市井之辈：渔夫、税吏、热诚者（激进分子）、甚至在日后将会出卖自己的人，来参与鸿图大计？难道就不能以魔幻性、奇迹性行动，一举的将救恩带给所有人？

若当真如此，那跟旧的盟约有何分别？再一次「握住他们的手，领他们出离埃及」，相比「将法律放在他们的明悟，写在他们的心头上」，哪一样更是创世赎世主的永恒心愿？人心未改变，任何盟约仍有缺点。所选定的十二人，要「同祂常在一起……为派遣去宣讲，且具有驱魔的权柄」。在民众中被选出来的，要被派回民众中去，将自己亲身同祂在一起，与祂相偕的会心体验，在同乡、兄弟姊妹之间传扬，使人人都认识、皈依众人的天主。

主，恩蒙祢的召选，是一大福分，愿我们都积极地将救恩的喜讯广传。

内容来源取自《和平月刊》

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