1月23日 常年期第二周星期四

希伯来书 7:25-8:6 圣咏 40[39]:7-8,8-9,10,17 马尔谷福音 3:7-12

耶稣的吸引力超越文化和地域，寻找祂的人来自四方八面。这些人中，很可能有我们的影子：北面提洛和漆东是常被先知们责斥的繁荣外邦城市，或者那儿的人虽拥有财富，心灵却感到空虚……。约旦河对岸曾经住过以色列的支派。他们当年没有安顿在福地，如今可能已成为外邦人的一员，或者他们仍怀有对天主的盼望……。南面依杜默雅住的是厄东人，是犹太人的远亲，却又曾经世代不和。或许他们发现仇怨难使人心境平静……。犹太省的人是耶稣的同胞，却好像很陌生。耶路撒冷是宗教的中心，却可能有人不愿只活在自以为是的一套法律真理中。还有的是由加里肋亚一直忠心跟随著主的人。

各种各样不同的人寻找耶稣，为了甚么？教宗方济各在《福音的喜乐》中告诉我们：「福音的喜乐源于耶稣，凡与祂相知相遇的人，其心灵和生命必充满这喜乐。」或许，他们知道，在耶稣身上可以找到真理，找到心灵的安慰和治愈，找到希望、平安与喜乐。

主耶稣，愿寻求祢的人，都乐满心中。

内容来源取自《和平月刊》

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