1月22日 常年期第二周星期三

希伯来书 7:1-3,15-17 圣咏 110[109]:1,2,3,4 马尔谷福音 3:1-6

在犹太人的传统中，司祭须出自肋未支派。可是，耶稣属于犹大支派。那么，祂可能是司祭吗？第一篇读经解释了，耶稣是「照默基瑟德的品位永做司祭」。身兼君王和司祭的默基瑟德，在亚巴郎年代就有（创14:17-20），早于司祭要按照血统规定的法则。我们都被邀请去慢慢发现一个更深的真理 — 耶稣是无始无终的大司祭。

福音同时邀请我们去看清这个事实。法利塞人窥察耶稣，看祂是否会在安息日做不许做的事，即治好那个有一只手枯了的人，好去控告祂。耶稣对那个枯手人说：「起来，站在中间！」（谷3:3）。耶稣没半点犹疑，无畏无惧，清脆地医好了那人。

法利塞人眼巴巴看著耶稣公然违反祖传法律，耶稣却深明自己在履行爱德 — 那个复原了的人，可以照顾家庭，可以找工作做，可以享受健康。

耶稣邀请法利塞人，扩阔他们狭隘的视野，去探索一个更深的真理 — 医好一个人的爱德行动，没有违反安息日。

耶稣，请开启我的明悟，不要让我受偏执所限。请祢教我像祢，无畏无惧，敢于去爱。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.htm