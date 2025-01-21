1月21日 常年期第二周星期二 圣依搦斯（贞女、殉道）

希伯来书 6:10-20 圣咏 111[110]:1-2,4-5,9,10 马尔谷福音 2:23-28

「希望」被描述为信友灵魂的锚。希腊人以锚作为人生指望的根基，教父们也不断用锚鼓励基督徒对信仰的把握。我们好比一个水手，当船为暴风雨所撼动时，只能从锚得到安全。而这锚，是我船上的主，是我生命的主宰 — 天主子耶稣基督。

「天主不是不公义的，甚至于忘掉了你们的善工和爱德」，却加给你们难以负荷的重担，以及生活中波涛汹涌，一波未平，一波又起的挑战和试炼。祂绝不会见我们陷于水深火热之中，而无动于衷。祂全知晓，更全程陪伴，更是动了怜悯的心！

我们因著亚巴郎的榜样，在一切境遇中，表现同样的热心，以成就希望。即使困乏而不懈怠，并效法那些因信德和耐心而承继恩许的人。继承恩许之人，是那些怀有矢志不移的信德，并且忍受长久的等待，一心盼望天主许诺实现的人。

祈愿我们如圣女依搦斯一般，怀著极大的敬爱与信赖，用热诚的生命为天主子耶稣基督作见证。心存盼望，就是对未见之事的确证。

主，愿我们经过俗世洪涛，历练出更强大优秀的自己，承载祢预许的恩许与宠爱。

内容来源取自《和平月刊》

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