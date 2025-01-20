1月20日 常年期第二周星期一

希伯来书 5:1-10 圣咏 110[109]:1,2,3,4 马尔谷福音 2:18-22

耶稣是旧约所预言的新郎，来到世界后，开展了新篇章，使旧的祭献成为过去。人的悖逆，使燔祭和牺牲不再有意义，因为上主要的不是牛羊，而是以心神献上的赞颂之祭。如何修复人悖逆、背叛天主的关系呢？耶稣以不同的比喻，形容我们与天主的新关系。

在装酒囊及补衣布的比喻中，新酒和新布，代表耶稣重新创造的新的未来。耶稣不是将新旧拼接；祂就是带来新酒，革新时代的那个人。基督的使命确实是更新整个民族。这更新自祂的降生开始，并由祂的死亡及复活得到了满全。祂的第二次来临就是最后的圆满结局。

新郎与宾客在一起的时候，没有禁食。这正是基督透过教会，用爱、和谐与共融，陪伴著世界，也临在于百姓当中。耶稣希望祂在世上的身体，反映出祂与圣父及圣神所分享的爱与共融。所以，天主要的，不是墨守成规的祭献，而是全新的、在爱中的喜乐生命。

主基督，愿教会能依照祢的意愿，团结共融，并愿我们在爱中以合一心神献上的光荣赞颂天主之祭，得蒙欣悦。

内容来源取自《和平月刊》

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